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Ирландская армия опровергла участие в разгоне беспорядков

Армия Ирландии опровергла слухи о разворачивании сил в Дублине

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Artur Widak/Global Look Press

Ирландская армия опровергла участие в разгоне беспорядков в центре Дублина, начавшихся после нападения с ножом на группу из четырех человек, в том числе детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети.

«Распространенные изображения автомобилей Сил обороны в центре Дублина относятся не к сегодняшнему вечеру, а к отдельной плановой операции и не имеют отношения к сегодняшним событиям», — указано в сообщении армейской пресс-службы.

В руководстве вооруженными силами призвали жителей Ирландии к осторожности, а также попросили доверять только официальным источникам.

До этого ирландская полиция и полицейский спецназ перекрыли доступ к центральной улице Дублина.

На улице О'Коннелл-стрит, где расположена городская мэрия, произошел пожар. Пока не ясно, был ли это целенаправленный поджог или произошел инцидент.

В ирландской столице прекратил работу общественный транспорт.

Ранее в центре Дублина начались протесты после того, как три малолетних ребенка и женщина подверглись нападению 50-летнего мужчины.

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