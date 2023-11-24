Юрист предупредила о новых атаках мошенников на детей

Жертвами мошенников все чаще становятся дети. Об этом рассказал агентству »Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленники пользуются доверчивостью молодежи и ее стремлением получить признание. Преступники звонят подросткам и сообщают от имени популярного блогера о том, что они получили приз. Для получения подарка, по словам аферистов, требуются данные карты.

«В момент «получения» выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета», — уточнил Соловьев.

Кроме того, среди излюбленных приемов мошенников просмотр роликов или участии в голосовании. Чтобы оформить на такую «работу», злоумышленники просят данные банковской карты ребенка или родителей и снимают все деньги. В этот перечень попали и онлайн-игры, в которых за деньги можно купить дополнительные опции или перейти на более высокий уровень.

Накануне мошенники заставили ребенка отдать 375 тысяч рублей на «лечение» бабушки.

Ранее россиянин понял, что его обманывают спустя два года после первого звонка мошенников.