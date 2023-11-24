Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист предупредила о новых атаках мошенников на детей

Юрист Соловьев: мошенники стали чаще выбирать детей в качестве своих жертв

close
100%
Freepik.com

Жертвами мошенников все чаще становятся дети. Об этом рассказал агентству »Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленники пользуются доверчивостью молодежи и ее стремлением получить признание. Преступники звонят подросткам и сообщают от имени популярного блогера о том, что они получили приз. Для получения подарка, по словам аферистов, требуются данные карты.

«В момент «получения» выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета», — уточнил Соловьев.

Кроме того, среди излюбленных приемов мошенников просмотр роликов или участии в голосовании. Чтобы оформить на такую «работу», злоумышленники просят данные банковской карты ребенка или родителей и снимают все деньги. В этот перечень попали и онлайн-игры, в которых за деньги можно купить дополнительные опции или перейти на более высокий уровень.

Накануне мошенники заставили ребенка отдать 375 тысяч рублей на «лечение» бабушки.

Ранее россиянин понял, что его обманывают спустя два года после первого звонка мошенников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий