Еще 103 россиянина, эвакуированных из Газы, доставлены в Москву

Группа российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, была доставлена в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Специальный рейс самолета Ил-76 МЧС России из Каира совершил посадку в аэропорту Домодедово.

На борту находились 103 человека, в том числе 47 детей. Все они были эвакуированы через КПП «Рафах».

За последние сутки через КПП «Рафах» границу сектора Газа пересекли 101 российский гражданин, включая членов их семей, сообщил журналистам директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко. Общее число эвакуированных из зоны конфликта составляет более 750 человек.

Утром 23 ноября министерство иностранных дел РФ сообщило, что всего заявки на эвакуацию из сектора газа подали 900 российских граждан. К тому моменту из палестинского анклава на российскую территорию были вывезены 653 человека.

В тот же день стало известно, что после возвращения в Москву девяти эвакуированным гражданам понадобилась госпитализация. По информации ТАСС, в том числе медицинская помощь понадобилась шестерым детям.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.