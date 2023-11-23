В Ростовской области четыре ребенка от 6 до 15 лет погибли из-за угарного газа

Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
«Детей 6, 7, 10 и 15 лет оставили одних дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Угарный газ пошел от печи», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что взрослых рядом не было.
До этого на Урале мужчина получил 5,5 года колонии за отравление людей угарным газом.
15 ноября в Подмосковье два мальчика попали в больницу из-за отравления угарным газом. Приехавшие на место сотрудники газовой службы выяснили, что причина заключается в газовой колонке, которую недавно поставили в доме. Ремонтники неправильно установили технику, поэтому угарный газ скапливался в ванной.
Ранее в Мордовии пять человек оказались в реанимации после отравления газом в медколледже.