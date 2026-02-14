Мать и четверо детей стали жертвами пожара в Хабаровском крае

В селе под Хабаровском произошел пожар, унесший жизни матери и четверых детей

В Хабаровском крае произошел пожара, унесший жизни пяти членов одной семьи, сообщает региональная прокуратура.

Частный жилой дом в поселке Кукан загорелся ночью 14 февраля. Жертвами пожара стали мать и четверо ее детей, трое из которых были несовершеннолетними. Тела погибших обнаружили при тушении.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания. СУ СК России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой Хабаровского района. Надзорное ведомство проверяет работу служб по профилактике детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее трое детей задохнулись во время пожара во Владивостоке.