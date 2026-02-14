«Слишком на расслабоне»: в России шокированы провалом Малинина на Олимпиаде

Известный российский тренер Александр Жулин признался, что был шокирован неудачным выступлением американского фигуриста Ильи Малинина на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Просто в шоке, если честно! Все-таки сказалось, что командный турнир вымотал его. Мне кажется, ему не хватило правильного настроя. Он вышел слишком расслабленным: улыбался всем, смеялся, всё у него было хорошо. Наверное, был слишком на расслабоне», — заявил он.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее Елизавета Туктамышева расплакалась из-за Малинина.