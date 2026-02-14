Рубио заявил о готовности Трампа к переговорам с Ираном

Рубио: Трамп готов встретиться с верховным лидером Ирана при его желании

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи при согласии последнего. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио участникам Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

Дипломат назвал Трампа лидером, который готов встретиться с кем угодно.

Рубио выразил уверенность в том, что если бы Хаменеи согласился встретиться с Трампом хоть завтра, американский президент пошел бы на это, но не потому, что он поддерживает взгляды иранского лидера, а потому что считает это способом решать проблемы в мире и не рассматривает переговоры как уступку.

До этого агентство Reuters сообщало, что делегация США планирует провести в Женеве наряду с переговорами по Украине дипломатические консультации по Ирану.

Накануне Трамп заявил, что Тегеран не демонстрирует готовности к конкретным действиям для достижения договоренностей по ядерной программе, и пригрозил применением силовых мер против Ирана.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.

Ранее Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США.