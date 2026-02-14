Размер шрифта
Муж Риты Дакоты оказался двойником голливудской звезды

Мужа певицы Дакоты Федора сравнили с актером Ченнингом Татумом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Рита Дакота оказался двойником голливудской звезды — так считают ее подписчики и сама Рита. Новым постом о своем муже Федоре Белогае артистка поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Дакоты, в личных сообщениях ей часто пишут, что Федор — одно лицо с актером Ченнингом Татумом («Мачо и ботан», «Грабитель с крыши»).

«Когда я была совсем мелкой, я мечтала вырасти и выйти замуж за Ченнинга Татума. Выросла и вышла замуж за кое-кого получше, но все же, девочки, ну скажите?!» — подписала общее фото она.

В 2025 году на Риту Дакоту обрушилась критика после рассказов о поддержке мужа Федора Белогая из-за ее перелома. Дакота призналась, что сломала большой палец на ноге. Исполнительница отметила, что муж стал для нее опорой как в переносном, так и в прямом смысле. Некоторые пользователи остались этим недовольны.

«Издали складывается ощущение, что вы всегда должны быть немощны, что он вас спасал…» — заявил комментатор.

Ранее Самойлова раскрыла, с кем останутся дети после развода с Джиганом.
 
