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Путин поздравил российскую команду с победой на мировой астрономической олимпиаде

Сборная России победила в международной астрономической олимпиаде

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Павел Бедняков/РИА Новости

Победителями Открытой международной астрономической олимпиаде для школьников, проходившей на базе образовательного центра «Сириус», стали шесть российских школьников. Президент России Владимир Путин поздравил отечественную команду, сообщает ТАСС. Глава государства пожелал участникам новых достижений в учебе и жизни.

«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы», — приводит ТАСС слова президента.

По его словам, участники в честной и напряженной борьбе продемонстрировали глубокие, основательные знания, а также отличную подготовку и командную сплоченность.

Глава государства подчеркнул, что российская команда «убедительно подтвердила преемственность лучших традиций отечественного образования».

«И конечно, особые слова признания и благодарности - вашим родителям, учителям и наставникам, которые заслуженно разделяют с вами этот успех», — сказал Путин.

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