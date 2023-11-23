В Москве растет запрос на инфраструктуру для самореализации и занятий спортом

Бюджет Москвы на 2024 год направлен на улучшение качества жизни горожан и гостей столицы. Об этом заявил управляющий конструкторского бюро FK-ramps Александр Кокшаров.

По его мнению, особого внимания заслуживает программа развития территорий города. Он считает, что благодаря комплексному подходу мэрии во всех районах появляются современные объекты благоустройства, которые способствуют вовлечению горожан в активные занятия спортом и физкультурой.

«Ежегодно растет запрос граждан на инфраструктуру для самореализации и занятий спортом. Благодаря порталу «Активный гражданин» удается получить хорошую обратную связь и выявить потребности жителей города. Помимо привычных площадок для баскетбола, турников и тренажеров молодежь Москвы пробует себя в современных видах спорта. Скейтбординг, экстремальный самокат и ролики, катание на велосипедах BMX и MTB – это популярный способ спортивного досуга и доступное средство индивидуальной мобильности», – добавил Кокшаров.

Он отметил, что шаговая доступность уличных спортивных площадок обеспечивает возможность спортивного досуга для всех жителей города. При этом Кокшаров уточнил, что создаваемые городом скейт-парки и памп-треки вовлекают широкий круг горожан от 2 до 70 лет в эти новые дисциплины, поэтому их доступность является важным фактором развития массового спорта и улучшения здоровья граждан.

«Предстоящие Всемирные игры дружбы состоятся летом 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В списке дисциплин заявлены и экстремальные виды спорта. За последние годы в Москве появилась целая сеть доступных скейт-парков и памп-треков, на которых можно оттачивать навыки, что позволит московским спортсменам показать достойные результаты в скейтбординге и велоспорте», – сказал он.

По его словам, предстоящее масштабное событие наглядно покажет зрелищность и популярность экстремальных видов спорта, ведь для непрерывного прогресса спортсменов и призовых мест на подиуме требуется специальная инфраструктура.

Кокшаров выразил надежду, что в будущем получится реализовать не только открытые, но и крытые круглогодичные кластеры для занятий в дисциплинах Скейтбординг-стрит и BMX-фристайл.

«Уверен, что дальнейшее развитие инфраструктуры для экстремалов поспособствует увеличению числа людей, которые активно занимаются скейтбордингом, BMX и другими современными видами спорта», – заключил он.

Ранее сообщалось, что принятие бюджета Москвы на 2024 год в столь короткие сроки, учитывая общую экономическую нестабильность в мире и санкционное давление на Россию, было объективно необходимо. Об этом заявил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян.