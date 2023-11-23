Пассажира попавшего в аварию поезда Пермь – Адлер госпитализировали

Одного из пассажиров поезда Пермь – Адлер, попавшего в аварию под Ульяновском, госпитализировали. Об этом сообщает Минздрав Пермского края.

По данным министерства, интенсивная помощь мужчине не потребовалась. Пострадавшему ввели обезболивающий препарат и транспортировали в медицинское учреждение. Там специалисты уточнят ему диагноз.

«В Перми на вокзале Пермь-2 за медицинской помощью обратился один пассажир. Мужчина получил травмы при столкновении поезда. Валерий вспоминает два сильных удара, в момент толчка он сильно ударился», — сообщили в министерстве.

Столкновение поездов произошло около 962-го км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. Пострадали 25 человек, включая ребенка.

Ранее поезд из Адлера после столкновения с локомотивом прибыл в Пермь.