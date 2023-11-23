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Ученик младших классов нашел пакет с кокаином на детской площадке у школы

Во Франции 10-летний ребенок обнаружил сверток с наркотиком у школы

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Depositphotos

На севере Франции ученик начальной школы наткнулся на пакет с наркотиком на детской площадке. Об этом сообщает Actu17.

21 ноября у начальной школы в Бобиньи был обнаружен пакет с кокаином. Его нашел 10-летний мальчик во время перемены на глазах у своих одноклассников. Он поднял с земли небольшой сверток с подозрительным веществом, но вскрыть его не успел.

После этого пакетик оказался в руках у учительницы, которая сначала решила, что это мука, но затем поняла, что внутри находится наркотик. Эксперты подтвердили ее догадку и установили, что содержимым свертка является кокаин весом ровно в один грамм.

Пока неизвестно, кто оставил запрещенное вещество во дворе школы, при обыске в доме сделавшего находку ребенка и его матери ничего подозрительного найдено не было. На данный момент прокуратура прекратила свое расследование.

Ранее учителя физкультуры из Москвы задержали по подозрению в распространении наркотиков.

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