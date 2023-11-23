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Полиция установила личности жаривших хлеб на Вечном огне в Энгельсе

МВД: полиция установила личности жаривших хлеб на Вечном огне в центре Энгельса

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Полицейские установили личности людей, жаривших хлеб на Вечном огне в центре Энгельса, города-спутника Саратова. Об этом в Telegram сообщает региональный главк МВД.

В Telegram-каналах распространили видео, на котором видно, как подросток поджаривает на Вечном огне кусок хлеба, нанизанный на ветку дерева.

«Установлены личности находящегося в кадре подростка и автора видео. Оба 2009 года рождения», — заявили в ведомстве.

Там указали, что родителей подростков привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Административные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

В МВД добавили, что эти подростки не состоят на профилактических учетах, ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов, воспитываются в благополучных семьях.

23 ноября стало известно, что в Норильске подростки потушили Вечный огонь.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе.

Ранее в Волгограде поймали двух девушек, которые прикуривали сигареты от Вечного огня.

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