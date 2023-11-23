На Украине арестовали имущество депутата Дубинского

В Киеве суд арестовал имущество депутата Верховной рады Александра Дубинского по делу об уклонении налогов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По данным СМИ, у Дубинского арестовано свыше 20 объектов недвижимости и 17 автомобилей, некоторые из которых класса люкс.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что у нескольких депутатов партий «Слуга народа» и «За будущее» проходят обыски.

До этого сообщалось, что в Киево-Печерской лавре проходят обыски. Она закрыта для посетителей. В самой лавре информацию об обысках не подтверждают.

Также Агентство УНН сообщало, что депутату Верховной рады Украины Александру Дубинскому предъявили обвинение в государственной измене.

13 ноября дома у Дубинского прошли обыски при участии сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Дубинского отправили под круглосуточный домашний арест.

Ранее нардеп Гончаренко сообщал, что на Украине анонсировали процессуальные действия в отношении украинских генералов.