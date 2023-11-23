В Сочи младенец застрял головой в кастрюле

В Краснодарском крае спасатели сняли с головы 11-месячной девочки плотно сидевшую кастрюлю. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Хостинском районе Сочи 22 ноября, в экстренные службы обратились родители 11-месячной девочки, они сообщили, что дочь надела на голову металлическую кастрюлю и застряла.

Отец и мать пытались самостоятельно освободить девочку, но не смогли, ребенок был сильно напуган и плакал. Спасатели, прибывшие на вызов, с помощью инструмента разрезали стенки кастрюли и освободили ребенка из ловушки, им потребовалось около получаса.

Медицинская помощь девочке не потребовалась.

Ранее в детском саду спасатели с ножовкой помогли ребенку выбраться из игрушечной кухни.