Съемки рекламы нижнего белья в петербургском метро закончились задержанием

В Петербурге съемки рекламы нижнего белья в метро закончились задержанием участников мероприятия. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 22 ноября. Группа молодых людей прибыла на станцию метро «Елизаровская», где юноши и девушки начали раздеваться.

Пока полураздетые россияне делали фотографии, на место прибыл наряд полиции. В результате выяснилось, что молодые люди проводили съемку нижнего белья в рекламных целях. Сотрудники правоохранительных органов провели с ними разъяснительную беседу и отпустили.

До этого россиянин сделал возлюбленной предложение руки и сердца в московском метро. Мужчина разложил в подземке складные стол и стулья, достал еду и безалкогольный напиток, а затем сделал предложение своей девушке. После этого он попал в изолятор.

Ранее мужчина открыл стрельбу в московском метро.