Педагог изрисовала ручкой лицо ученику из-за непослушания

В Заманкульской средней школе в Северной Осетии педагог наказала ученика за шалость, изрисовав ему лицо шариковой ручкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в средней школе в Заманкульском районе и попал на видео, которое сняли дети. По словам учеников, их однокласснику учительница изрисовала лицо ручкой, таким образом женщина хотела наказать школьника, который накануне испортил куртку одноклассника.

Когда видео попало к матери пострадавшего мальчика, она обратилась в правоохранительные органы и за разъяснениями в администрацию школы, выяснилось, что педагог уже поднимала руку на детей, несколько школьников жаловались на учительницу.

Проверку произошедшего проводят сотрудники ПДН.

Ранее педагог избила ученика на уроке пеналом и тетрадями из-за телефона.