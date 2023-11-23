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Педагог изрисовала ручкой лицо ученику из-за непослушания

Mash Gor: в Северной Осетии педагог изрисовала ручкой лицо ученику

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Телеграм-канал «Mash Gor»

В Заманкульской средней школе в Северной Осетии педагог наказала ученика за шалость, изрисовав ему лицо шариковой ручкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в средней школе в Заманкульском районе и попал на видео, которое сняли дети. По словам учеников, их однокласснику учительница изрисовала лицо ручкой, таким образом женщина хотела наказать школьника, который накануне испортил куртку одноклассника.

Когда видео попало к матери пострадавшего мальчика, она обратилась в правоохранительные органы и за разъяснениями в администрацию школы, выяснилось, что педагог уже поднимала руку на детей, несколько школьников жаловались на учительницу.

Проверку произошедшего проводят сотрудники ПДН.

Ранее педагог избила ученика на уроке пеналом и тетрадями из-за телефона.

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