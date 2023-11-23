Нижегородцы написали петицию против законопроекта о запрете абортов

Жители Нижегородской области написали петицию губернатору Глебу Никитину против законопроекта о запрете абортов в частных клиниках.

По данным газеты «Коммерсантъ», на данный момент под обращением подписались более 1200 нижегородцев.

В петиции люди выступают против принятия регионального закона «О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области» и внесения поправок к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан».

До этого в пресс-службе Законодательного собрания Калининградской области сообщали, что в регионе начнут штрафовать за склонение женщин к медицинскому прерыванию беременности. По информации Заксобрания, размер штрафа будет варьироваться от трех до 50 тысяч рублей. При этом склонением к искусственному прерыванию беременности будут считать «понуждение женщины через уговоры и обман». Медицинских показаний это не коснется.

18 ноября уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала правильным ориентиром отказ частных клиник от проведения абортов.

В начале ноября министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский сообщил, что частные клиники на полуострове прекратили делать аборты.

Вслед за Крымом к такой практике перешла Курская область.

Сенатор Ольга Ковитиди вовсе предложила в Уголовном кодексе прописать ответственность за склонение женщины к аборту.

Ранее глава РПЦ предложил запретить склонение женщин к аборту.