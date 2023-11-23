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Врач назвала самый вредный перекус для пожилых людей

Врач Лазуренко: сладкое является самым вредным перекусом для пожилых

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Depositphotos

Самым вредным перекусом для представителей старшего поколения являются бутерброды с копченой колбасой и сладости. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Она пояснила, что у пожилых людей могут возникать проблемы с обменом веществ, что приводит к развитию инсулинорезистентности, ожирения и сахарного диабета второго типа.

«Также с возрастом процесс пищеварения обычно затормаживается. Появляется недостаточность ферментов, кишечник становится во многом ленивым, особенно с хроническими эндокринными заболеваниями. Потому наиболее вредными являются те продукты, которые влияют на хронические недуги и пищеварение в целом», — продолжила Лазуренко.

Поэтому бутерброды с различными острыми, солеными и копчеными колбасами, а также сладости и мучное лучше исключить из рациона пожилых, посоветовала врач.

Нутрициолог Жанна Тиханычева до этого говорила, что в зимний период пожилым людям стоит включать в свой рацион питания бульон. По ее словам, он поможет им согреться и будет питать ткани тела. Кроме того, это блюдо хорошо усваивается, помогает восстанавливаться организму после болезни, укрепляет тело и придает силы, добавила эксперт.

Ранее были названы опасные последствия курения в молодом и подростковом возрасте.

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