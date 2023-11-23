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Экс-офицер НАТО заявил, что хочет жить в российской глубинке

Бывший офицер НАТО Кастель заявил, что хочет жить в российской глубинке

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Depositphotos

Экс-офицер НАТО, который примкнул к ополчению Донецкой народной республики, заявил, что хочет жить в российской глубинке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он приехал, поскольку следил за международной политикой.

«И когда случился «майдан», я решил ежедневно следить за новостями, а после бойни в Одессе и бомбежки Луганска я решил уехать из Французской Гвианы, где я работал последние 15 лет, и вступить в сопротивление Донбасса, поехать в Донецк», — сказал Кастель.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российское военное руководство не оставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) никаких шансов на победу. По мнению Риттера, в руководстве российской армии находятся лучшие офицеры в мире. Он отметил командующего группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковника Романчука, который «превосходит любого американского генерала».

Он добавил, что остальные российские генералы также хорошо подготовлены. В то же время у всей армии России «великолепное оружие, отличное руководство и мотивация», заверил экс-разведчик.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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