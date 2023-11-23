Депутат назвал защиту традиционных ценностей основной задачей Года семьи

Решение президента РФ Владимира Путина о проведении в следующем году в России Года семьи, направленное на поддержку семьи и защиту традиционных ценностей, будет поддержано жителям страны, убежден зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Парламентарий отмечает, что большинство граждан России считают крепкую семью главной ценностью в жизни.

В беседе с «Газетой.Ru» Олег Матвейчев подчеркнул, что семья в России — это не только любящие друг друга супруги и их дети, но и братья, сестры, представители старшего поколения.

«Такая «поколенческая семья» для нас — большая ценность. Россияне не хотят с ней расставаться и поддерживают президента, выступающего за сохранение традиций», — сказал депутат.

Решение главы государства о проведении в 2024 году Года семьи парламентарий назвал важнейшем событием, уточнив, что сейчас традиционные российские ценности противостоят западному укладу и попыткам определенных сил разрушить традиционное общество.

«Сегодня семья — это главное поле битвы в борьбе между добром и злом», — заявил Олег Матвейчев.

По его словам, на Западе уже давно предпринимаются попытки нивелировать роль религии, власти, государства, а сейчас идет процесс давления на семью.

Депутат считает, что противники традиционных ценностей рассматривают семью «как микровласть, как иголку, спрятанную в кощеевом яйце».

«Если разрушить семью, то можно сровнять с землей все общественные структуры, институты, и из этого праха уже спокойно лепить любые кирпичи, какие нужно. Задача противников традиционных ценностей — атомизировать общество до самого конца, разрушить материю до элементарных частиц, чтобы потом ее пересобрать», — полагает зампред думского Госдумы.

По этой причине, убежден он, на Западе запускаются масштабные проекты по продвижению идей чайлдфри, ЛГБТ, ограничения рождаемости.

При этом Матвейчав уверен, что победа будет за теми «великими ценностями, которые тысячелетиями сопровождали человечество и появились не просто так».

«Заповеди написаны кровью и слезами многих поколений людей, узнавших, что такое атеизм и анархизм. Запад разрушает сам себя. Бог ему судья. А нас трогать не надо — мы будем защищать семью традиционные ценности», — заключил Матвейчев.

22 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году в России Года семьи.

Как отмечается в указе, опубликованном на портале правовой информации, это делается в целях «популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».