Губернатор рассказал об обстановке с мигрантами на границе с Финляндией

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в Кандалакшском районе скопились «транзитные» беженцы, которые хотят попасть в Финляндию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дополнительные контрольно-пропускные пункты поставлены на въезде в Мурманской области, где въезжающих проверяют «на предмет легитимности».

Также Чибис подчеркнул, что обстановка в Мурманской области в связи с прибытием иностранных граждан, которые хотят попасть в Финляндию, на данный момент в регионе контролируется.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 ноября стало известно, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного погранперехода Райя-Йоосеппи, находящегося в Мурманской области. В Хельсинки столь резкий шаг объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. Финские власти также обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.