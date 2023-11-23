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Губернатор рассказал об обстановке с мигрантами на границе с Финляндией

Чибис: в Кандалакшском районе скопились беженцы, желающие попасть в Финляндию

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Jussi Nukari/Lehtikuva/Reuters

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в Кандалакшском районе скопились «транзитные» беженцы, которые хотят попасть в Финляндию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дополнительные контрольно-пропускные пункты поставлены на въезде в Мурманской области, где въезжающих проверяют «на предмет легитимности».

Также Чибис подчеркнул, что обстановка в Мурманской области в связи с прибытием иностранных граждан, которые хотят попасть в Финляндию, на данный момент в регионе контролируется.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 ноября стало известно, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного погранперехода Райя-Йоосеппи, находящегося в Мурманской области. В Хельсинки столь резкий шаг объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. Финские власти также обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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