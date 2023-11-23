В Подмосковье двое мужчин в лыжных масках ограбили ювелирный магазин быстрее чем за минуту

В Подмосковье грабители вынесли из магазина несколько лотков драгоценностей меньше чем за минуту. Запись камеры видеонаблюдения, установленной внутри торговой точки, опубликовал Telegram-канал «Подслушано Фрязино».

Молниеносное ограбление произошло 22 ноября во Фрязино. Двое вооруженных мужчин в лыжных масках и черных костюмах зашли в ювелирный магазин на проспекте Мира в 11:39.

Один из злоумышленников направился к продавщице, забрал два планшета с ювелирными украшениями, а затем стал разбивать витрины монтировкой. Его сообщник тем временем стоял в дверном проеме и наблюдал за обстановкой снаружи.

Уже через 55 секунд мужчины покинули магазин, унеся с собой семь подносов драгоценностей. Грабителей разыскивают.

Ранее главу дагестанского села задержали за ограбление магазина в Забайкалье в 2001 году.