Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали свои главные жизненные ценности

ВЦИОМ: большинство россиян больше всего ценят крепкую семью

close
100%
Shutterstock

Более половины россиян (68%) считают крепкую семью наиболее важной жизненной ценностью, следует из опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Следующей ценностью россияне считают патриотичность. Треть россиян назвали гордость за страну и важность преемственности поколений, исторической памяти (по 31%). Значимость этих ценностей с возрастом укрепляется (25% и 22% соответственно среди 18-24-летних vs. 35% и 32% среди опрошенных 60+).

Следом идет группа социальных ценностей: дружба, жизнь, достоинство, права и свободы человека (по 29%).

Примерно с такой же частотой россияне называли и другие ценности: единство народов России (28%), самореализацию (27%, молодые 18-24 лет — в 5 раз чаще, чем 60+) и милосердие (26%). Развитие важной ценностью посчитал каждый пятый (21%).

Напомним, 22 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года семьи. Такое решение призвано популяризировать государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью 18 октября 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий