Россияне назвали свои главные жизненные ценности

Более половины россиян (68%) считают крепкую семью наиболее важной жизненной ценностью, следует из опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Следующей ценностью россияне считают патриотичность. Треть россиян назвали гордость за страну и важность преемственности поколений, исторической памяти (по 31%). Значимость этих ценностей с возрастом укрепляется (25% и 22% соответственно среди 18-24-летних vs. 35% и 32% среди опрошенных 60+).

Следом идет группа социальных ценностей: дружба, жизнь, достоинство, права и свободы человека (по 29%).

Примерно с такой же частотой россияне называли и другие ценности: единство народов России (28%), самореализацию (27%, молодые 18-24 лет — в 5 раз чаще, чем 60+) и милосердие (26%). Развитие важной ценностью посчитал каждый пятый (21%).

Напомним, 22 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года семьи. Такое решение призвано популяризировать государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью 18 октября 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.