Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МЧС доставит в Москву еще 103 эвакуированных из Газы россиянина

МЧС: 103 гражданина РФ из Газы доставят в Москву спецбортом

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Опергруппа МЧС доставит в РФ еще 103 гражданина России, включая 47 детей, которые покинули сектор Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что колонны автобусов с россиянами уже направляются в аэропорт египетского Каира, чтобы погрузиться на спецборт, который отправится в Москву. Беженцев встретят в аэропорту Домодедово, где развернут оперштаб и организовано обеспечение людей питанием и одеждой, а также дежурят специалисты, готовые предоставить медицинскую и психологическую помощь.

Параллельно спасатели МЧС и члены Международной организации гражданской обороны в Египте продолжают принимать людей, которые проходят через КПП «Рафах», стремясь покинуть Газу. На текущий момент из анклава эвакуировали 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян.

До этого сообщалось, что спецборт из России доставил гумпомощь для Газы в Египет.

Ранее МЧС опровергло информацию о пересечении россиянами КПП «Рафах» вне официальных списков.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий