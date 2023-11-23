МЧС доставит в Москву еще 103 эвакуированных из Газы россиянина

Опергруппа МЧС доставит в РФ еще 103 гражданина России, включая 47 детей, которые покинули сектор Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что колонны автобусов с россиянами уже направляются в аэропорт египетского Каира, чтобы погрузиться на спецборт, который отправится в Москву. Беженцев встретят в аэропорту Домодедово, где развернут оперштаб и организовано обеспечение людей питанием и одеждой, а также дежурят специалисты, готовые предоставить медицинскую и психологическую помощь.

Параллельно спасатели МЧС и члены Международной организации гражданской обороны в Египте продолжают принимать людей, которые проходят через КПП «Рафах», стремясь покинуть Газу. На текущий момент из анклава эвакуировали 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян.

До этого сообщалось, что спецборт из России доставил гумпомощь для Газы в Египет.

Ранее МЧС опровергло информацию о пересечении россиянами КПП «Рафах» вне официальных списков.