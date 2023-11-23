На Украине без электричества остаются более 400 населенных пунктов

На Украине 413 населенных пункта остаются отрезанными от электроснабжения из-за непогоды и боевых действий, сообщили в Министерстве энергетики страны. При этом в ведомстве отметили, что веерные отключения потребителей применять не собираются.

«Из-за непогоды и боевых действий без света 413 населенных пунктов. В целом ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая», – говорится в сообщении Минэнерго.

Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в энергетическом секторе сообщило, что нехватка электроэнергии за последние сутки выросла в два с половиной раза, из-за чего пришлось обращаться за помощью к аварийным службам Словакии, Польши и Румынии.

Украинские чиновники и эксперты считают, что энергетическая система Украины стала более уязвимой по сравнению с прошлым годом.

23 ноября сообщалось, что в Херсоне в результате ночных ударов оказались повреждены инфраструктурные объекты.

Ранее в российском Минэнерго сообщили. что электроснабжение большинства потребителей, оказавшихся обесточенными из-за экстремальных погодных условий в регионах России, восстановлено.