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В Свердловской области девушка спаслась от вооруженного мужчины, выпрыгнув в окно

В Свердловской области мужчина угрожал девушке расправой, она выпрыгнула в окно

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Туринске девушка спрыгнула со второго этажа, убегая от мужчины с ножом. Об этом сообщает издание TagilCity, ссылаясь на комментарий главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

В июне местный житель запер в квартире свою знакомую и спрятал ключ. Злоумышленник стал угрожать пленнице ножом и пообещал расправиться с ней. Он попытался привести угрозу в исполнение, но потерпевшая смогла вырваться из его рук.

Девушка, оказавшаяся в закрытом помещении наедине с вооруженным мужчиной, решилась на прыжок из окна. Сделать это ей удалось только со второй попытки, в результате падения с высоты второго этажа жертва получила травмы.

Нападавшего обвинили в лишении свободы с использованием оружия и угрозах расправой. Уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее в Тюмени мужчина выпрыгнул в окно, спасаясь от соседа с пистолетом.

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