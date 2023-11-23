Эксперты рассказали, как правильно выбрать лыжи для ребенка

Учить ребенка кататься на лыжах классическим ходом можно с 4-6 лет. С 9 лет дети уже осваивают коньковый ход. При этом важно правильно выбрать лыжи — подобрать нужный материал и длину. Деревянные лыжи детям не очень удобны, так как на них тяжело кататься по липкому снегу, они быстро впитывают влагу и становятся тяжелыми для ребенка, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

При покупке лыж ребенку предпочтение лучше отдать моделям из пластика. Как правило, они хорошо скользят. Для новичков также рекомендуется выбирать изделия со специальными насечками.

Длина классических лыж зависит от роста ребенка. В возрасте до 6 лет они должны быть ниже ребенка, а после следует покупать лыжи, которые превышают рост ребенка на 20 см. Специалисты составили приблизительную таблицу соответствия длины лыж взрасту ребенка. Так, в возрасте 6-7 лет при росте в 110 см длина лыж должна составлять 130 см, для детей от 8 до 9 лет с ростом 130 см — 150 см, в возрасте 10-11 лет при росте 150 см — 170 см.

Если речь идет о коньковых лыжах, то они должны быть на 5-10 см больше роста ребенка. При выборе горных лыж ориентироваться нужно на вес начинающего спортсмена. Так, при весе менее 20 кг длины лыж должны составлять около 70 см, 2-30 кг — 90 см, 3-40 кг — 100 см и при весе более 40 кг лыжи должны доходить примерно до носа.

Лыжные палки по длине должны доходить до подмышек. Самым оптимальным материалом считается углеволокно — лыжные палки из него достаточно прочные и легкие.

Напомним, также травматологи подчеркивают, что обязательный атрибут при занятии зимними видами спорта — это шлем. Чтобы не получить травму, важно также перед катанием проводить разминку, задействующую весь опорно-двигательный аппарат.