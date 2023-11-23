Дело Митволя возвращено в суд первой инстанции

Уголовное дело в отношении бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя вернули в суд первой инстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Красноярский краевой суд.

«Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда постановила отменить решение Железнодорожного районного суда Красноярска и вернуть дело в суд первой инстанции для реализации законного права на ознакомление Митволя с материалами дела», — говорится в сообщении.

14 сентября суд в Красноярске приговорил Митволя к 4,5 года колонии общего режима по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Митволь был взят под стражу в зале суда.

До этого обвинение попросило приговорить Митволя к 4 годам 9 месяцам заключения. Митволь рассказал, что за время нахождения в СИЗО он четыре раза стал пострадавшим по уголовным делам, его обокрали, а на жену с ребенком совершили покушение на дороге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Олег Митволь был задержан в июне 2022 года по подозрению по делу о хищении 900 млн рублей в московском аэропорту «Внуково». Его доставили Красноярск в СИЗО-1. В дальнейшем суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест.

Ранее бывшая супруга Олега Митволя попросила суд отменить решение о разводе.