Бывший глава наркоотдела МВД Мордовии получил срок за взятку в биткоинах

В Мордовии суд вынес приговор бывшему главе наркоотдела МВД. Об этом сообщает Прокуратура региона.

По версии следствия, в июле 2022 года полицейский получил взятку за предоставление служебной информации. Деньги ему перевели в виде биткоинов на криптокошелек. На транзакцию обратили внимание после первого транша в размере 2,5 миллиона рублей.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 12 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

Помимо этого, он должен выплатить штраф 12,8 миллиона рублей. Также бывший полицейский не сможет занимать должность в правоохранительных органах в ближайшие десять лет.

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