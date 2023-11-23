Врач раскрыла, какой завтрак ускорит старение

Жареный бекон и апельсиновый сок на завтрак вредны здоровью и фигуре. Об этом заявила в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Эксперт отметила, что хорошая фигура и общее самочувствие на 90% зависят от рациона питания. Однако люди часто допускают ошибки именно во время завтраков. Самые частые из них — несбалансированное питание и переизбыток жиров.

«Чтобы насыщение было долгим, организм должен в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому к творогу и кефиру (белок) нужны овощи или кусочек хлеба. Тогда чувство сытости будет более полным», — отметила врач.

Врач посоветовала отказаться от соков на завтрак, потому что в таких напитках много сахаров, которые вызывают приступ голода и способствуют набору веса.

Также Павлова призвала отказаться от жареного бекона. Она предупредила, что в этом продукте много конечных продуктов гликирования (КПГ), которые ускоряют старение и в целом вредят здоровью.

Также наихудшим вариантом завтра является употребление сладких и жирных продуктов, как предупреждал врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков. В качестве примера он привел употребление кофе с тортом утром. По его словам, на завтрак организм должен обязательно получать белки и жиры.

Еще британский благотворительный фонд Diabetes UK выяснил, что хлопья, обжаренные мюсли и некоторые бутерброды — неудачные варианты для завтраков. Вместо них эксперты Diabetes UK советуют овсянку — натуральный и питательный источник клетчатки, белка, витаминов и минералов.

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