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Молодая мать обещала избить своего четырехмесячного сына, чтобы привлечь внимание его отца

В Кузбассе проверяют девушку, которая обещала отцу своего ребенка избить их сына

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Depositphotos

Жительницу Ленинска-Кузнецкого проверяют полицейские после ее письма партнеру с угрозами об избиении их общего сына. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Кузбасса.

«Он меня бесит до такой степени, прям швырнуть его охота, прям об стенку», — написала мужчине в мессенджере мать двоих детей, четырехмесячного сына и четырехлетней дочери, подкрепив свое обещание снимком, на котором она с силой сжимает щеки мальчика.

Как пояснил его отец в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте», девушка стала угрожать ему, якобы пытаясь его удержать. После появления публикации в открытом доступе проверку по адресу проживания молодой матери устроили инспекторы по делам несовершеннолетних.

Предварительно, дети горожанки не пострадали. Сама женщина объяснила полицейским, что сообщения с угрозами применения насилия в отношении младшего ребенка отправила отцу мальчика, чтобы привлечь его внимание.

«Малолетние дети помещены в медицинское учреждение для тщательного обследования. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее бывшая девушка военнослужащего оклеветала его после расставания, обвинив в нападении.

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