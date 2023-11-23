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В Мурманской области ввели режим готовности из‐за закрытия Финляндией границ с РФ

Губернатор Чибис: в Мурманской области введен режим повышенной готовности

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Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters

В Мурманской области введен режим повышенной готовности из‐за закрытия Финляндией границ с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Он напомнил, что финская сторона закрывает все пограничные с Россией контрольно-пропускные пункты, кроме «Райа-Йоосеппи». По его словам, это значит, что количество иностранных граждан, которые захотят попасть в Финляндию через Мурманскую область, может кратно вырасти.

«Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка. Также провели с ними региональный оперштаб для координации дальнейших действий», — отметил Чибис.

Поэтому в Мурманской области ввели режим повышенной готовности и несколько дополнительных мер для безопасности местных жителей.

На прошлой неделе стало известно, что Финляндия построит еще 72 км заграждений на границе с РФ в 2023–2024 годах.

28 сентября сообщалось, что Финляндия и Норвегия усилили контроль на границе за автомобилями из России. До этого финский дипломат Яакко Илониеми заявил, что Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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