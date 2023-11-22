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Пассажирка самолета разделась на глазах попутчиков и попала на видео

На рейсе Frontier Airlines пассажирка разделась при попутчиках

Пассажирка авиакомпании Frontier Airlines на глазах попутчиков разделась, угрожая справить нужду. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел незадолго до посадки воздушного судна. Члены экипажа закрыли туалет на борту самолета, но одна из пассажирок захотела посетить уборную. Бортпроводница объяснила женщине, что это невозможно, и отказалась открыть дверь.

После этого разъяренная отказом пассажирка сняла с себя штаны прямо между рядами кресел и села, угрожая справить нужду. В ответ на крики попутчиков женщина заявила, что ее не интересует чужое мнение. Тем не менее после этого она быстро оделась.

После этого, как воздушное судно совершило посадку, дебоширку вывели сотрудники правоохранительных органов.

Ранее пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета из-за шутки о бомбе.

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