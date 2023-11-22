Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мошенники украли деньги с карты умирающего участника СВО

«Регнум»: неизвестные сняли 1,2 млн рублей с карты погибшего участника СВО

close
100%
Depositphotos

Мошенники украли деньги российского военнослужащего, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

По данным агентства, 21 ноября мать погибшего военного обратилась в дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району Кемеровской области. Женщина сообщила, что в период с 1 октября по 14 ноября неизвестные сняли более 1,2 млн рублей через банкоматы в селе Андреевка Донецкой народной республики (ДНР) и в Зеленограде. Деньги принадлежали ее 43-хлетнему сыну, который 6 ноября умер от ранений, полученных в ходе боевых действий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в столице пенсионерка лишилась всех сбережений, решив помочь матери «офицера с СВО».

В сентябре житель Хабаровского края украл у брата 1,5 млн рублей, пока тот находился в командировке в зоне проведения спецоперации.

В мае Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что мошенники связались с россиянкой и потребовали передать им 3 млн рублей. Неизвестные угрожали убить ее сына, который находился в зоне проведения СВО.

Ранее россиянин понял, что его обманывают спустя два года после первого звонка мошенников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий