Мошенники украли деньги с карты умирающего участника СВО

Мошенники украли деньги российского военнослужащего, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

По данным агентства, 21 ноября мать погибшего военного обратилась в дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району Кемеровской области. Женщина сообщила, что в период с 1 октября по 14 ноября неизвестные сняли более 1,2 млн рублей через банкоматы в селе Андреевка Донецкой народной республики (ДНР) и в Зеленограде. Деньги принадлежали ее 43-хлетнему сыну, который 6 ноября умер от ранений, полученных в ходе боевых действий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в столице пенсионерка лишилась всех сбережений, решив помочь матери «офицера с СВО».

В сентябре житель Хабаровского края украл у брата 1,5 млн рублей, пока тот находился в командировке в зоне проведения спецоперации.

В мае Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что мошенники связались с россиянкой и потребовали передать им 3 млн рублей. Неизвестные угрожали убить ее сына, который находился в зоне проведения СВО.

Ранее россиянин понял, что его обманывают спустя два года после первого звонка мошенников.