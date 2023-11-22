В российском регионе сообщили о росте заболеваемости коклюшем

В Томской области число заболевших коклюшем пациентов увеличивается. Об это сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Алексеева.

«Констатируем: к сожалению, заболеваемости не избежать. В ноябре продолжается рост заболеваемости коклюшем, пока тенденции к снижению мы не отмечаем», — цитирует Алексееву издание Tomsk.ru.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, очаги заболевания регистрируются преимущественно в областном центре, единичные случаи выявлены в Асиновском, Шегарском и Томском районах. За 10 месяцев 2023 года было зафиксировано 164 случая коклюша, основная часть заразившихся — школьники. Для сравнения: за весь 2022 год на территории области выявили инфекционное заболевание только у двух пациентов.

В Роспотребнадзоре рекомендовали не пренебрегать вакцинацией, а также призвали внимательнее относиться к здоровью, отметив, что ранние симптомы коклюша совпадают с проявлениями обычной простуды: у пациента повышается температура тела, появляются насморк, кашель, недомогание. Позже развивается затяжной приступообразный кашель.

«Заболевших изолируют на 25 дней. Контактных детей до 7 лет отправляют на 14-дневный карантин с момента изоляции больного», — предупредили в ведомстве.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что вакцины от коклюша есть во всех регионах.