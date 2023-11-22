Подростку грозит шесть лет колонии за попытку поджечь военкомат

Прокурор попросил приговорить 17-летнего гимназиста Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии после двух попыток поджечь военкомат. Об этом сообщил корреспондент «Фонтанки» из 1-го Западного окружного военного суда.

Как указал прокурор, Балазейкин хотел «воспрепятствовать деятельности данных учреждений по призыву граждан на военную службу». В качестве смягчающих обстоятельств он отметил несовершеннолетний возраст, состояние здоровья и явку с повинной, а как отягчающее — совершение преступления в период мобилизации.

Подростка задержали при попытке поджечь военный комиссариат в Кировске в марте. Около десяти Балазейкин ходил у местного военкомата, где его заметил сторож и позвонил в полицию. На место отправили ближайший наряд ДПС. Полиция застала, как молодой человек бросил два коктейля Молотова в дверь военкомата. Возгорания не произошло.

Когда школьник заметил правоохранителей, он бросил третий коктейль Молотова с сугроб. В рюкзаке у подростка обнаружили еще один горючий «коктейль» и тряпки, его доставили в отдел полиции.

Ранее СК потребовал ареста мужчины, который полгода готовил поджог столичного военкомата.