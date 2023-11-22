Авария с поездами в Ульяновской области обошлась без серьезно пострадавших

После аварии в Ульяновской области, в ходе которой пассажирский поезд Адлер — Пермь столкнулся с маневровым составом, за медицинской помощью обратились 25 человек, однако серьезно никто из них серьезно не пострадал. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам», — написал Махонин.

Инцидент произошел 22 ноября около 962-го км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. По предварительной информации, в результате столкновения поездов схода подвижного состава не произошло. Перед произошедшим машинист успел экстренно затормозить, но аварии избежать не удалось.

По данным РЖД, авария случилась из-за «грубого нарушения при организации работы станции». Идет внутренняя проверка. Кроме того, уголовное дело возбудил Следственный комитет.

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