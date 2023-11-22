Пьяный россиянин сбил школьника-мотоциклиста и возил его по поселку, чтобы скрыть ДТП

Житель поселка Вычегодский под Котласом сел за руль в нетрезвом состоянии, сбил подростка на мотоцикле и возил ребенка в своей машине по поселку, чтобы скрыть ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в поселке Вычегодский, нетрезвый местный житель катался на своем авто по улицам и в какой-то момент на перекрестке не заметил мотоцикл, которым управлял школьник.

Сбитого им 15-летнего мальчика мужчина затащил на заднее сиденье своей машины и несколько часов колесил по поселку, чтобы запутать следы, но был задержан сотрудниками полиции.

У пострадавшего подростка диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки с повреждением легкого и височной области, многочисленные ссадины. В отношении водителя авто было возбуждено уголовное дело, ребенок находится в больнице, его жизнь вне опасности.

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