Абызов впервые за пять лет дал показания в суде по делу о хищениях

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов начал давать показания в Преображенском суде Москвы по делу о хищении. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это произошло впервые за пять лет, которые он находится под стражей.

«Это мои первые показания почти за 5 лет. Я неоднократно просил следствие разъяснить мне мое обвинение. Я должен доказывать невиновность и причиненный ущерб, который я не понимаю», — начал свою речь Абызов.

Через два часа после начала выступления он попросил перерыв.

До этого адвокат Абызова Алексей Кирсанов заявлял, что как сторона защиты, так и сторона обвинения к настоящему моменту закончили предоставлять доказательства. Ожидается, что допрос продлится 5-7 дней, после чего начнутся прения сторон.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства». Он был задержан в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд руб. В январе 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и еще 11 человек.

Ранее квартиру Абызова в Москве выставили на торги.