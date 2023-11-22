Россия доставила в Армению 40 тонн гуманитарной помощи

Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в аэропорт Еревана с гуманитарным грузом. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, Россия передала Армении 40 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли продукты питания, одеяла и передвижная электростанция. Груз отдадут организациям, которые занимаются помощью гражданам, которые были вынуждены покинуть территорию Нагорного Карабаха.

До этого российско-армянский центр гуманитарного реагирования доставил кровати и теплые одеяла муниципалитетам городов Севан и Гавар в Армении. Более 1,5 тонны гуманитарной помощи направили в пункты временного размещения беженцев из Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. 20 сентября Баку и Карабах договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха были расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. В Армению приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха.

Ранее МЧС России доставило 27 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа.