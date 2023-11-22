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Песков ответил на вопрос о масочном режиме в России

Песков: пока масочный режим не возвращается

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Масочный режим на территории России пока не возвращают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом (COVID-19).

«Пока масочный режим не возвращается, [такой] рекомендации специалистов не было. Что касается президента и тех, кто работает с ним, — особые меры предосторожности действуют постоянно», — объяснил представитель Кремля.

21 ноября в России был зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19. На 46-й неделе 2023 года было зарегистрировано более 59 тыс. случаев, что на 38 % больше, чем на прошлой неделе. Около 30% заболевших пришлись на Москву, Петербург и Московскую область.

Также зафиксирован рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ. В Роспотребнадзоре отметили, что традиционно рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 начинается в ноябре-декабре, а пик приходится на январь, после новогодних праздников.

Ранее стало известно, что причиной затяжной простуды у россиян могут быть 300 возбудителей.

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