Диетолог рассказал, какие продукты должны быть в рационе при высоком холестерине

Две трети рациона людей с повышенным холестерином должны составлять продукты с большим количеством полиненасыщенных жиров. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По его словам, прежде всего к ним относятся растительные масла, орехи и жирная рыба. Помимо этого, таким людям стоит есть продукты, богатые клетчаткой, — сложные углеводы, фрукты и овощи. Диетолог пояснил, что клетчатка помогает удалить холестерин из желудочно-кишечного тракта.

«Белковую пищу следует продолжить потреблять, но источником белка следует выбирать бобовые, растительные аналоги мяса, нежирные сорта мяса, рыбу. Кроме креветок и крабов — их стоить исключить из рациона питания. Цельнозерновые продукты, овощи и фрукты — до 60% от ежедневного рациона. Все салаты заправляем исключительно растительным маслом, готовим тоже на растительных маслах», — сказал Кабанов.

Эксперт также посоветовал людям с повышенным холестерином сократить употребление красного мяса, соли и соленых продуктов и отказаться от алкоголя.

Ученые из Государственного университета Монаша (Австралия) создали первый в мире пероральный препарат для борьбы с формой холестерина, обусловленной генетикой и не поддающейся лечению. С помощью этого препарата впервые удалось снизить неуловимую форму холестерина с помощью таблетки.

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