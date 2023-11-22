ХАМАС будет отпускать в день по 12 заложников

Палестинская группировка ХАМАС в рамках заключенных с Израилем договоренностей будет отпускать в день по 12 заложников. Об этом сообщил израильский телеканал i24News.

«Каждый вечер Израиль будет получать список заложников, которые будут освобождены на следующий день, при этом ожидается, что в первые дни прекращения огня ежедневно будут освобождаться примерно 12 похищенных», — говорится в сообщении.

Женщин и детей боевики будут передавать Красному Кресту, а затем израильским военным.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Стороны объявят четырехдневное перемирие, во время которого боевики освободят 50 женщин и детей. К остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

В свою очередь Израиль опубликовал список из 300 палестинских заключенных, которых планируют освободить в рамках договоренностей.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.