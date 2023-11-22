При расчете детского пособия призвали не учитывать имущественный фактор

При расчете пособия, назначаемого в связи с рождением и воспитанием ребенка, не нужно учитывать нефинансовые факторы, в том числе имущественной обеспеченности, убеждена детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Такое предложение она направила первому зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, передает RT со ссылкой на копию документа.

Волынец назвала поддержку семей с детьми одним из ключевых факторов повышения рождаемости, напомнив, что порядок и условия выплат утверждены Кабмином. В частности, в документах оговаривается, что при назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя.

Однако, по мнению общественницы, отказ от учета нефинансовых, имущественных факторов позволит повысить эффективность социально-демографической политики. Она призвала Буцкую инициировать внесение поправок в соответствующе постановление правительства, чтобы назначать выплаты с учетом только общего дохода семьи.

Напомним, Волынец призывала также предоставить медсестрам право на отказ от подготовки пациенток к проведению аборта по немедицинским показаниям и ввести единое пособие для беременных.

Экономисты ранее сообщали, что в 2024 году в России вырастут пособия, связанные с рождением и воспитанием детей.