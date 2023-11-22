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Ангарскому маньяку добавили еще 10 лет колонии

Суд в Иркутске приговорил «ангарского маньяка» Попкова еще к 10 годам колонии

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Global Look Press

В Иркутске суд приговорил к 10 годам лишения свободы «ангарского маньяка» Михаила Попкова, ранее уже осужденного два раза пожизненно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Это уже четвертый приговор в отношении Попкова. Суд установил, что он виновен в убийстве трех женщин в Иркутске в период с 1997 года по 2003 год. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения.

Таким образом число жертв увеличилось до 83.

59-летний Михаил Попков — самый кровавый убийца в истории современной РоссииАндрея Чикатило — 53 доказанных убийства). К первому пожизненному сроку за 22 убийства его приговорили в 2015 году, спустя три года после задержания. В 2018 году его вновь осудили на пожизненное заключение за 56 убийств. Третий срок — девять лет и восемь месяцев — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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