Ангарскому маньяку добавили еще 10 лет колонии

В Иркутске суд приговорил к 10 годам лишения свободы «ангарского маньяка» Михаила Попкова, ранее уже осужденного два раза пожизненно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Это уже четвертый приговор в отношении Попкова. Суд установил, что он виновен в убийстве трех женщин в Иркутске в период с 1997 года по 2003 год. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения.

Таким образом число жертв увеличилось до 83.

59-летний Михаил Попков — самый кровавый убийца в истории современной России (у Андрея Чикатило — 53 доказанных убийства). К первому пожизненному сроку за 22 убийства его приговорили в 2015 году, спустя три года после задержания. В 2018 году его вновь осудили на пожизненное заключение за 56 убийств. Третий срок — девять лет и восемь месяцев — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.