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В Москве двое мужчин поставили подростков на колени и били палкой

СК Москвы возбудил уголовное дело против мужчин, поставивших подростков на колени

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Телеграм-канал »112»

В Москве задержаны двое мужчин, которые заставили школьников извиняться перед ними на коленях и избили детей палкой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Инцидент произошел вечером 19 ноября во дворах домов по улице Базовской в Москве. По данным Telegram-канала 112, двое взрослых мужчин подошли к подросткам, один из злоумышленников схватил 10-летнего мальчика за одежду и затащил в квартиру соседа, где начал допрашивать, мужчины решили, что дети хулиганили и стучались к ним в дверь.

Не добившись нужной информации, он вместе с соседом, вооружившись палкой и ножом, снова вытащил мальчика на улицу, где того ждали друзья, детей заставили встать на колени, ударили одного из них палкой и потребовали извинений.

По факту нападения на несовершеннолетних СК Москвы возбудил уголовное дело о хулиганстве, мужчины задержаны.

Ранее под Мурманском мать избила младенца из-за нежелания менять ему памперс.

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