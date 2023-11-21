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Поляк на границе пригрозил украинским перевозчикам топором

«Страна.ua»: поляк на границе пригрозил украинским перевозчикам топором

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Поляк, который участвовал в блокировке фур на польско-украинской границе, пригрозил перевозчикам из Украины топором. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

По данным издания, мужчина подошел к одной из фур с топором в руках. Однако он заметил, что его снимают на камеру, поэтому отнес топор и оставил его возле машины.

Украинские перевозчики, со своей стороны, начали возмущаться, вышли из транспорта, взяли топор и выкинули его за обочину. Они пытались убедить поляка, что так себя вести нельзя и «Польша должна быть благодарна Украине».

До этого стало известно, что украинцы на границе закидывали польские грузовики камнями и разбивали им стекла. По информации газеты Rzeczpospolita, фуры польских дальнобойщиков, ждущие отправления на Украину, на границе забрасываются камнями. У одного грузовика были разбиты фары со стеклами и украдены аккумуляторы. Кроме того, на Украине неизвестными был подожжен полуприцеп с польскими номерами.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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