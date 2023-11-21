Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Владимире ради свидания с девушкой мужчина «заминировал» гостиницу

Во Владимире мужчина «заминировал» гостиницу, чтобы провести время с девушкой

close
100%
Freepik

Во Владимире мужчина решил позвать девушку в кафе с помощью «минирования». Об этом сообщает прокуратура региона.

Россиянин вместе со своими друзьями, которые недавно приехали в город, пил в одном из заведений города. Гости рассказали о том, что с ними приехала еще одна девушка, но она отказалась приходить, ссылаясь на то, что хочет лечь спать раньше.

Мужчина посмотрел фото девушки, и она ему понравилась. В результате россиянин позвонил в гостиницу со своего телефона и сообщил, что здание заминировано. Как полагал владимирец, таким образом гостья покинет отель и придет к ним в кафе.

Правоохранители приехали на место и не нашли взрывных устройств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, оно передано в суд для рассмотрения по существу. Россиянину грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Петербурга получил уголовное дело за Во Владимире «минирование» несуществующего дома.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий