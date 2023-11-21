Во Владимире ради свидания с девушкой мужчина «заминировал» гостиницу

Во Владимире мужчина решил позвать девушку в кафе с помощью «минирования». Об этом сообщает прокуратура региона.

Россиянин вместе со своими друзьями, которые недавно приехали в город, пил в одном из заведений города. Гости рассказали о том, что с ними приехала еще одна девушка, но она отказалась приходить, ссылаясь на то, что хочет лечь спать раньше.

Мужчина посмотрел фото девушки, и она ему понравилась. В результате россиянин позвонил в гостиницу со своего телефона и сообщил, что здание заминировано. Как полагал владимирец, таким образом гостья покинет отель и придет к ним в кафе.

Правоохранители приехали на место и не нашли взрывных устройств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, оно передано в суд для рассмотрения по существу. Россиянину грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Петербурга получил уголовное дело за Во Владимире «минирование» несуществующего дома.