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В следовавшем из Сочи в Петербург самолете три медика спасли девушку

Гинеколог помогла спасти девушку в самолете, который летел в Петербург

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Shutterstock

Летевшей из Сочи в Петербург россиянке на борту самолета оказали помощь сразу три врача. Об этом сообщает «Фонтанка».

Во время полета 23-летней девушке стало плохо. Пассажирка теряла сознание, и, по словам одного из медиков, нашатырный спирт не помог улучшить ситуацию.

На борту оказались гинеколог из частной женской клиники, терапевт и детский невролог. Россиянку уложили на пол в проход и использовали кислородный баллон. В результате постепенно девушка начала приходить в себя.

Самолет успешно приземлился в Петербурге. После прибытия девушку передали медикам.

Ранее в Турции пассажирка родила на борту самолета, готовящегося ко взлету.

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